Para IBGE, ainda há fatores que dão suporte para esse crescimento no comércio

O mercado de trabalho aquecido segue ajudando no dinamismo das vendas do comércio varejista, ao passo que a alta dos juros e a inflação influenciaram negativamente em outubro, afirmou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na passagem de setembro para outubro, o volume vendido pelo varejo cresceu 0,4%, após já ter subido 0,6% no mês anterior. Como resultado, as vendas alcançaram novo patamar recorde na série histórica iniciada em 2000.

"Ainda há fatores que dão suporte para esse crescimento no comércio. A massa de rendimento continua crescendo em outubro, o número de pessoas ocupadas também cresceu. Então esses fatores ainda pesam na balança para o lado de estímulo ao consumo", justificou Santos. "Por outro lado, alguns outros fatores reduzem esse estímulo. Um deles é o crédito à Pessoa Física. Ele vinha crescendo. Depois, com as taxas de juros em crescimento já no segundo semestre, nesse mês (de outubro) houve decréscimo no volume de crédito à Pessoa Física", completou.

Quanto à inflação, o pesquisador apontou que teve impacto negativo no varejo em outubro, sobretudo, via aumento nos preços da alimentação no domicílio, que reduziu o desempenho do setor de supermercados. "O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE) foi de 0,56%, e teve como principal componente em outubro a alimentação no domicílio. A gente sabe que pesa bastante nos hipermercados e supermercados, então segura esse crescimento de supermercados", apontou Santos. No caso dos supermercados, o resultado das vendas também foi afetado por uma mudança na operação de uma grande rede, com vendas e passagem de pontos de unidades locais.