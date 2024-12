Pacheco: Tenho restrições em relação a armas de fogo

"Eu tenho restrições em relação a armas de fogo, eu tenho posicionamentos já firmados em relação à política de armas no Brasil", disse. Pacheco prosseguiu: "Eu considero que as armas de fogo devem ter uma lógica mais restritiva do que de acessibilidade mais franca à população".

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ter "restrições" em relação às armas de fogo, ao comentar a decisão dos senadores de retirar as armas e as munições da lista de itens que serão tributados com o Imposto Seletivo da reforma tributária. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, 12, após a sessão do Senado que aprovou a regulamentação da reforma.

Na sequência, o senador disse respeitar a posição do plenário: "Quando eu deixar a presidência do Senado e voltar a prerrogativa de votar, obviamente essa posição vai ser externada. Minha posição em relação a armas é conhecida, mas, naturalmente, eu respeito o que entendeu a maioria", afirmou.

A Câmara havia aprovado a regulamentação da reforma tributária sem as armas e as munições no Imposto Seletivo. Ao chegar no Senado, o relator, Eduardo Braga (MDB-AM), reintroduziu esses itens na lista dessa tributação, porém, a oposição conseguiu retirá-los do rol.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), apresentou um destaque para incluir novamente as armas e as munições no grupo de produtos que serão tributados com esse imposto, mas a proposta não obteve o número suficiente de votos favoráveis.