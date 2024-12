Pacheco propõe novo acordo para abertura de votação da tributária no plenário do Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), propôs um novo acordo para a votação da regulamentação da reforma tributária no plenário da Casa. "Eu quero fazer um acordo com o Plenário, veja se estão de acordo com a proposta. O senador Izalci Lucas (PL-DF) vai discutir a matéria. Ao encerrar o pronunciamento do senador Izalci, nós encerraremos a discussão, abriremos o painel com a orientação de bancada e, no processo de votação, aqueles que estão inscritos para discutir se pronunciam dentro da ordem estabelecida. Esse é um bom acordo?", sugeriu Pacheco.

Inicialmente, a ideia era abrir para votação após o segundo senador inscrito falar. O prazo foi ampliado porque quando a votação se inicia, não é mais possível apresentar destaques ao texto.