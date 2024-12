Medida muda prestação de informações de saúde para declaração do Imposto de Renda

A Receita Federal vai tornar obrigatório o registro de informações de despesas de profissionais da saúde a partir de 2025 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir de 1º de janeiro de 2025, a forma de prestar informações dos profissionais de saúde vai mudar. Segundo a Receita Federal (RF), a novidade vai facilitar a declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas e reduzir "significativamente" o número de declarações em malha fina. Isso porque os autônomos como médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros, e que estejam ativos em seus respectivos conselhos, passarão a emitir obrigatoriamente recibo de despesa com saúde apenas de forma digital, por meio do aplicativo Receita Saúde.

Vale lembrar que o Receita Saúde está disponível desde abril deste ano, mas até então a utilização era facultativa. Conforme a RF, até o início de dezembro, mais de 380 mil recibos já tinham sido emitidos, totalizando mais de R$ 215 milhões em valores de serviços de saúde prestados. E os recibos emitidos no aplicativo neste ano já serão carregados automaticamente como despesas dedutíveis na Declaração Pré-preenchida do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF/2025) dos pacientes e também como receita na declaração do profissional.

Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, explica que a medida deve reduzir cerca de 25% das declarações que caem na malha, apresentam alguma inconsistência relacionada aos recibos de prestadores de serviços de saúde pessoas físicas”. Ele ainda acrescenta que a ferramenta não se aplica aos prestadores de saúde pessoas jurídicas que já fornecem essas informações por meio da Declaração de Serviços Médicos de Saúde (Dmed). Tira-dúvidas sobre o aplicativo Receita Saúde para o Imposto de Renda Pessoa Física O que é o Receita Saúde? O Receita Saúde é um serviço digital presente no aplicativo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - App Receita Federal, disponível para dispositivos móveis, que permite a emissão de recibos de serviços de saúde por profissional de saúde pessoa física com registro em situação regular perante o respectivo conselho profissional.