Liderança do PL quer mudanças na Tributária sobre alíquota geral, carvão mineral e gás natural

A liderança do PL no Senado quer duas alterações no projeto de regulamentação da reforma tributária e apresentou dois destaques à matéria, um para endurecer medidas que garantam o cumprimento da alíquota geral e outro sobre a incidência do Imposto Seletivo sobre combustíveis.

No caso da alíquota geral, o senador Rogério Marinho (PL-RN) propõe que, caso a soma das alíquotas de referência do IBS e da CBS resulte em porcentual superior a 25%, o Poder Executivo enviará projeto de lei, em até 90 dias, "que reduza as despesas com a concessão de subsídios, subvenções e benefícios de natureza tributária e financeira, de forma a se compensar a eventual diferença a maior".