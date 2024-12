Leilão do Lote 6 do PR, no dia 19, já tem quatro grupos interessados, afirma ministro

Próximo leilão de concessão de rodovias na B3, o do leilão do Lote 6 de rodovias do Paraná está previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, 19. Até agora, há quatro grupos avaliando participar da disputa, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, a jornalistas, sem citar nomes.

O governador do Paraná, Ratinho Junior, que veio para a B3 para o leilão do Lote 3, no começo da tarde de hoje, vencido pela CCR em leilão bastante disputado, disse que a região do Lote 6 é formada por várias e grandes cooperativas agrícolas. "É uma região em que as cooperativas crescem 25% ao ano."