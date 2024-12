IPTU 2025: quando chega e quem tem direito a descontos?

IPTU 2025: datas ainda não estão definidas em Fortaleza; saiba quem pode receber descontos / Crédito: FCO FONTENELE

Em 2025, os proprietários de imóvel ou titulares do seu domínio útil devem se planejar para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), previsto no artigo 156, I, da Constituição Federal de 1988. O imposto considera o “valor venal do imóvel”, ou seja, o valor correspondente a uma avaliação em massa. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Finanças de Fortaleza (Sefin) destaca a consideração de vários fatores: o tamanho do terreno, do prédio, sua localização, o tipo de acabamento e os tipos de equipamentos urbanos existentes no logradouro.

A consulta e missão para o IPTU 2025 ainda não possui data específica em Fortaleza, mas pode ser disponibilizada no mês de janeiro.

IPTU 2025: quando chega? Cada município pode realizar a definição do calendário de pagamento, incluindo a escolha entre a quitação à vista ou parcelamento. Normalmente, o IPTU é divulgado no mês de janeiro. Em Fortaleza, as datas ainda não foram divulgadas.

IPTU 2025: como fazer pagamento? De acordo com a Sefin, o pagamento do IPTU pode ser feito na rede bancária conveniada, mediante apresentação do Documento de Arrecadação Municipal (DAM). O pagamento pode ser efetuado em cota única ou de forma parcelada, mas, caso o contribuinte decida quitar o IPTU e a Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) em cota única e em documento da arrecadação unificado, receberá um desconto adicional de 2% sobre o valor do IPTU (informe de 2024). Contas como IPTU e Taxa do Lixo não podem mais ser pagas nas Lotéricas Caixa | ENTENDA

IPTU 2025: quem tem direito a descontos? O Programa Nota Fortaleza oferece aos contribuintes a chance de receber descontos em seu IPTU. Para alcançar o objetivo, é necessário pedir a nota fiscal no ato da contratação de um serviço e efetuar um cadastro no programa até o prazo estabelecido durante o ano. Em 2024, o prazo estipulado no site do Nota Fortaleza e no aplicativo Sefin Digital foi 30 de novembro. Os descontos serão aplicados no pagamento das cotas únicas do IPTU de 2025, conforme o valor de serviço das notas emitidas entre 01/12/2023 e 30/11/2024. Os descontos são de 1%, 1,5% e 2% a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas e o limite do valor venal do imóvel.