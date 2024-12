Governo fará mais 15 leilões de concessão de rodovias em 2025, diz ministro dos Transportes

"É o maior pipeline do mundo", disse o ministro, citando que nem países europeus têm esse número de leilões.

O modelo de concessões desenvolvido por técnicos do governo, ressaltou, conseguiu aumentar a concorrência e baixar em até 70% do preço do pedágio no caso do Paraná. No Estado, no passado, a média de preços era de R$ 25,00 para cada 100 km. Agora será R$ 10 por 100 km, segundo o ministro.

"Este leilão de hoje é exitoso para o Estado do Paraná, para o Brasil, como modelo, e para a população", disse ele a jornalistas, citando que a CCR está depositando R$ 1 bilhão para garantir a execução de obras.