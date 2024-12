Em reunião do 'Conselhão', Haddad celebra conquistas econômicas e defende corte de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou conquistas do governo na economia em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), o "Conselhão". Em uma fala de pouco mais de três minutos, Haddad defendeu a necessidade de conter gastos para garantir crescimento econômico com baixa inflação.

"Na comparação com 2010, nós perdemos três pontos do PIB de receita primária e as despesas não pararam de crescer, com a aprovação de inúmeros projetos, alguns meritórios e alguns não. Fazer esse reencontro é muito importante para a sustentabilidade da economia", afirmou o ministro.