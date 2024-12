Curva mantém cenário de corte de juros do Fed na semana que vem, após dados nos EUA

A curva futura mantém o cenário de precificação quase universal por um corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na semana que vem, conforme mostra o monitoramento do CME Group, após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA. O avanço nos pedidos de auxílio-desemprego também ficam no radar.

Há pouco, a ferramenta mostrava 98,1% de probabilidade de a taxa básica cair 25 pontos-base no próximo dia 18, comparado com pouco mais de 96% antes do indicador.