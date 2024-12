Copom leva Selic a 12,25% e indica mais dois aumentos de 1 ponto

Em sua última reunião de 2024, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central apertou o passo e anunciou alta de 1 ponto porcentual para a Selic, que pulou de 11,25% para 12,25% ao ano. A decisão foi unânime. Em comunicado, o colegiado já antecipou a previsão de mais dois aumentos "de mesma magnitude" nas reuniões de janeiro e de março de 2025 - o que levaria a taxa básica de juros para 14,25%, superando a máxima observada no governo Jair Bolsonaro (13,75%).

O comunicado voltou a citar a existência de um ambiente externo "desafiador" - principalmente por conta da incerteza sobre o rumo dos juros nos EUA. Em relação ao cenário doméstico, repetiu que existe "uma assimetria altista no balanço de riscos para os cenários prospectivos para a inflação" (ou seja, os riscos de elevação de preços são maiores). O tom mais crítico foi reservado para avaliar o pacote fiscal apresentado pelo governo - considerado aquém do necessário no mercado e que tem enfrentado dificuldades para avançar no Congresso.

"A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio. Avaliou-se que tais impactos contribuem para uma dinâmica inflacionária mais adversa."

Desde a reunião de novembro, todas as variáveis usadas pelo BC para conduzir os juros pioraram. A disparada do dólar para o patamar de R$ 6 é vista como o principal retrato dessa deterioração de cenário. Já as previsões para a inflação neste ano e em 2025 ficaram ainda mais distantes das metas oficiais.

A reação inicial dos analistas foi positiva. Para o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, por exemplo, foi a confirmação do compromisso do BC com a meta de inflação. Questionado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que "foi (surpresa) por um lado, mas por outro tinha uma precificação nesse sentido".