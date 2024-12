Consórcio Rota Verde leva concessão da Rota Verde com desconto de 18,07%

O consórcio Rota Verde, formado pela Aviva e pela Tecpav Tecnologia e Pavimentação, arrematou a concessão da Rota Verde, conjunto de rodovias goianas, oferecendo desconto de 18,07% na tarifa do pedágio, em novo leilão disputado na sede da B3, no centro de São Paulo. Só no viva voz, foram 28 lances.

Foi o segundo leilão de concessão de rodovia do dia, após o leilão do lote 3 de rodovias do Paraná, que foi bastante disputado, vencido pela CCR, em um auditório lotado da B3. Os dois foram decididos no viva voz.