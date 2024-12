CCR arremata lote 3 do Paraná com maior desconto sobre tarifa de pedágio desde início do modelo

O leilão do Lote 3 de rodovias do Paraná, vencido pela CCR nesta quinta-feira, 12, foi a disputa com o maior desconto sobre tarifa desde que o governo federal adotou o modelo, em 2022. A CCR arrematou a concessão após oferecer 26,6% de desconto sobre a tarifa estabelecida no edital, que era de R$ 0,14596 por km percorrido.

"No passado, no Paraná, a média do pedágio era de R$ 25 para cada 100 km. Agora, será de R$ 10 por 100 km", disse o ministro dos Transportes, Renan Filho, em discurso após o leilão, realizado na B3, em São Paulo. O modelo de desconto sobre tarifa foi definido para os leilões de rodovias federais no Paraná em 2022 por iniciativa principal do governador Ratinho Junior (PSD), que reclamava dos valores dos pedágios no Estado.