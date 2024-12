CCR arremata concessão de Lote 3 do PR com desconto de 26,6% após 21 lances viva voz

A CCR arrematou a concessão do Lote 3 de rodovias do Paraná oferecendo desconto de 26,60% na tarifa do pedágio, em um disputado leilão na sede da B3, no centro de São Paulo, que estava com o auditório lotado. Só na etapa viva voz, foram 21 lances e o lance vencedor da CCR foi bastante aplaudido.

O presidente da CCR Rodovias, Eduardo Camargo, destacou pouco antes de bater o martelo que o ativo é muito importante para o grupo, que chega a mais de 4 mil quilômetros de rodovias operadas. "É um importante corredor, que vai escoar a produção agrícola", disse em rápido discurso.