Bolsas da Europa têm ímpeto contido à espera do BCE e após corte agressivo do BC suíço

São Paulo, 12/12/2024 - As bolsas da Europa têm ímpeto contido nesta manhã, em compasso de espera pela decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e após o BC da Suíça surpreender com um corte de 50 pontos-base nos juros.

Mais cedo, o SNB, como é conhecido o banco central suíço, reduziu os juros para 0,50%, em ritmo mais forte que o esperado pelo mercado. O anúncio reduziu as perdas do dólar no exterior, inclusive na comparação com euro e libra, mas o sinal negativo ainda prevalece para a moeda americana.

Os mercados aguardam ainda a indicação do novo primeiro-ministro da França pelo presidente do país, Emmanuel Macron, diante do impasse na aprovação do orçamento do ano que vem. Na agenda dos EUA, as atenções se voltam para a leitura de novembro da inflação ao produtor (PPI) nos EUA.

Em meio às incertezas, a bolsa de Paris caía 0,04% no horário citado acima. Por outro lado, Londres subia 0,20%, Frankfurt ganhava 0,03% e Milão subia 0,32%, enquanto Lisboa perdia 0,32%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,0514 e a libra, a US$ 1,2759.

