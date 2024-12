BNDES e Petrobras lançam edital para fomento a projetos de agricultura familiar no semiárido

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 12, ter lançado em parceria com a Petrobras o edital "Sertão + Produtivo", que disponibiliza até R$ 100 milhões em recursos não reembolsáveis para o financiamento a projetos de empreendimentos coletivos de agricultura familiar no semiárido brasileiro. O objetivo é viabilizar o aumento da capacidade produtiva e de comercialização de alimentos saudáveis por essas cooperativas, com geração de emprego e renda.

A seleção pública, que contará com R$ 50 milhões do BNDES e outros R$ 50 milhões da Petrobras, prevê o apoio a dez projetos, no valor de até R$ 10 milhões cada.