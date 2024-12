Alckmin: R$ 380,1 bi de recursos privados virão do etanol, biocombustível, eólica e hidrogênio

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, explicou nesta quinta-feira, 12, que os R$ 380,1 bilhões de recursos privados anunciados para a Missão 5 da Nova Indústria Brasil (NIB) se dividem entre investimentos em etanol (R$ 130 bilhões, representados pela Unica), na área de biocombustíveis (R$ 18,6 bilhões, pela Ubrabio), no setor de energia eólica (R$ 43,5 bilhões, da Abeeólica), e na área de hidrogênio de baixo carbono (R$ 188 bilhões, da Abihv).

Ao falar para os representantes do "Conselhão", Alckmin também repassou uma mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem o vice-presidente contou ter falado na quarta-feira no começo da noite.

"Ontem, o presidente me ligou, no comecinho da noite, e eu, super animado, falei a ele que teria a reunião do Conselhão. E ele falou duas coisas. Primeiro, a importância do 'Conselhão'. Quem dialoga, ouve, acerta mais, aprende mais, erra menos. E a outra pediu que transmitisse um abraço eterno, carinhoso, a cada uma e cada um de vocês", disse Alckmin nesta quinta.