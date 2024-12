AIE corta previsão para demanda global por petróleo em 2024, mas eleva a do ano que vem

A organização sediada em Paris agora prevê que a demanda global cresça 1,1 milhão de barris por dia (bpd) em 2025, de 990 mil bpd anteriormente. As estimativas para este ano foram cortadas para 840 mil bpd, de 921 mil bpd, em grande parte devido a entregas menores do que o previsto na China, Arábia Saudita e Indonésia.

A Agência Internacional de Energia (AIE) cortou as estimativas para demanda por petróleo deste ano, mas elevou as de 2025, citando o impacto das medidas de estímulo econômicos da China, embora tenha alertado que o ritmo de crescimento deve permanecer moderado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ambas as previsões são consideravelmente menores do que o crescimento do ano passado de mais de 2 milhões de bpd, refletindo um ambiente macroeconômico mais fraco e mudanças no consumo de petróleo.