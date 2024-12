Relator da tributária prevê que futura lei complementar fixará rol de medicamentos desonerados

Segundo ele, a mudança ocorre "de sorte a não correr o risco de deixar nas mãos da Administração Tributária a fixação da lista de medicamentos que serão desonerados completamente do IBS e da CBS".

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou uma complementação de voto ao seu parecer nesta quarta-feira, 11, em que prevê que caberá a uma futura lei complementar estabelecer, em rol taxativo, os medicamentos relacionados às linhas de cuidado.

Desse modo, de acordo com Braga, o Congresso Nacional terá de se debruçar sobre o tema, para veicular os medicamentos com redução a zero das alíquotas dos tributos.