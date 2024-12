Recomeça a reunião do Copom, que definirá a taxa Selic nesta quarta-feira

A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) recomeçou às 10h12 desta quarta-feira. Nesta manhã, ocorre a última parte da etapa de análise de conjuntura. À tarde, o presidente e os diretores do Banco Central vão avaliar as perspectivas para a inflação e definir o nível da taxa Selic. A decisão será divulgada a partir das 18h30.

Todos os respondentes aguardam uma decisão unânime, por nove votos a zero, na última reunião do Copom sob a presidência de Roberto Campos Neto. O mandato dele termina em 31 de dezembro. O diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, assumirá a chefia do BC em 1º de janeiro.

O Copom enfrenta uma deterioração do cenário prospectivo para a inflação. Desde a sua última reunião, em novembro, o dólar superou a marca de R$ 6,0 após a frustração do mercado com o pacote de corte de despesas do governo. A medida foi considerada insuficiente, especialmente por causa do anúncio de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

A mediana do relatório Focus para o IPCA no segundo trimestre de 2026, horizonte relevante da política monetária, saltou de 3,86% em novembro para 4,16%, 0,56 ponto porcentual acima dos 3,6% esperados pelo BC. O mercado já espera que a Selic suba até 13,75% no fim do ciclo, sem levar a inflação à meta de 3%.

Nas 46 reuniões do Copom que comandou desde que assumiu a presidência do BC, em fevereiro de 2019, Campos Neto só aumentou a taxa Selic em 1 ponto porcentual ou mais em sete. Todas elas - uma sequência de agosto de 2021 a maio de 2022 - refletiram a reação do comitê à disparada inflacionária após a pandemia de covid-19. O IPCA somou 10,06% em 2021, o quarto maior nível do Plano Real.