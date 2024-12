Índice dos que veem melhora na economia cai 6 pontos, de 33% para 27%, aponta Genial/Quaest

O índice dos que consideram que a economia do Brasil melhorou nos últimos 12 meses caiu de 33% para 27% de outubro para dezembro, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, enquanto os que afirmam que piorou foram de 41% para 40%. Para 30% dos entrevistados, a economia ficou do mesmo jeito em 12 meses, ante 22% da sondagem de outubro. Não sabem ou não responderam foram de 4% para 3%.

A pesquisa aponta ainda que subiu de 45% em outubro para 51% em dezembro a porcentagem de entrevistados que dizem que a economia do País vai melhorar nos próximos 12 meses. Os que afirmam que a economia vai piorar caíram de 36% para 28% no período. Para 17%, a economia ficará do mesmo jeito, ante 18%. Não sabem ou não responderam, que somavam 1%, atingiram o índice de 3% neste levantamento.