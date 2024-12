Dos 45% que vão utilizar o 13º em compras, 21% serão para jogos de azar, mostra pesquisa

Dos 45% ou 39 milhões de brasileiros que vão utilizar o 13º salário ou renda extra em compras, 21% pretende aplicar o recurso em jogos, o que inclui as bets (apostas esportivas), loterias, dentre outros. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro.

O motivo, segundo o presidente do instituto, Renato Meirelles, é a busca por multiplicar o ganho salarial adicional com as apostas eletrônicas. "É a falsa sensação do ganho fácil, da ilusão de controle", avalia.