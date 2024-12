CCJ do Senado inicia apreciação do parecer do relator da reforma tributária

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprecia neste momento o relatório da reforma tributária apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). O parlamentar divulgou uma complementação de voto nesta quarta-feira, com mudanças no parecer lido ao colegiado na terça-feira, 10.

Braga fez uma nova leitura do texto, com algumas emendas acatadas.