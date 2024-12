Bradesco: Selic a 14,25% é maior que nossa projeção; reavaliaremos cenário nos próximos dias

O Bradesco avalia que a sinalização do Copom de Selic a, no mínimo, 14,25% no começo de 2025 é maior que a projeção atual do banco, o que fará com que haja uma reavaliação do cenário nos próximos dias.

O Bradesco lembra ainda que o movimento na Selic hoje, de alta de 1 ponto porcentual, veio em linha com o precificado na curva de juros, mas ficou acima dos 0,50pp estimados pelo banco.