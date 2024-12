Bolsas da Europa operam com ímpeto limitado, à espera de CPI nos EUA na véspera do BCE

São Paulo, 11/12/2024 - As bolsas da Europa têm dificuldades para firmar ímpeto positivo nesta manhã, enquanto investidores em tomar posições mais convictas antes da leitura de novembro do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, que será divulgada nas próximas horas.

A expectativa é de que o CPI tenha acelerado à taxa anual de 2,7% no mês passado, segundo a mediana de estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. O indicador será fundamental para balizar as apostas para os próximos passos do Federal Reserve (Fed), que decide juros na semana que vem.

O mercado aguarda também a decisão do Banco Central Europeu (BCE), que deve cortar as taxas básicas em 25 pontos-base amanhã. Para o TD Securities, o foco nos mercados se voltará para a linguagem da presidente da autoridade monetária, Christine Lagarde, na coletiva de imprensa.

Entre ações individuais, Adidas caía 0,46% em Frankfurt, após autoridades alemãs vasculharem escritórios da empresa no país em busca de evidências para uma investigação tributária. Em Madri, o papel da Inditex recuava 4,50%, após a dona da Zara decepcionar com as vendas do terceiro trimestre.