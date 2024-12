BC aperta o passo e aumenta taxa básica de juros em 1 ponto; Selic vai a 12,25% ao ano

Na última reunião de 2024, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central pisou no acelerador nesta quarta-feira, 11, e aumentou a taxa básica de juros (Selic) em 1 ponto porcentual, de 11,25% para 12,25% ao ano.

"A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio. Avaliou-se que tais impactos contribuem para uma dinâmica inflacionária mais adversa", diz o comunicado.

A disparada do dólar para o patamar de R$ 6 após a frustração do mercado com o pacote de corte de gastos do governo Lula é o principal retrato da deterioração do cenário. A desancoragem das expectativas se aprofundou. A projeção do mercado para a inflação no segundo trimestre de 2026, o horizonte que é levado em conta na política monetária, saltou de 3,86% para 4,16%, ante os 3,60% esperados pelo BC.

Essa piora já incorpora uma trajetória muito mais alta para a Selic no relatório Focus, do BC, já que a projeção de juro ao final do ciclo de alta subiu de 12,5% para 13,75% nos últimos 45 dias.

Esta reunião foi a última de Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Indicado por Jair Bolsonaro, o atual presidente da autoridade monetária foi alvo de críticas de integrantes do governo pelo patamar da Selic. Escolhido pelo presidente Lula para comandar o BC, Gabriel Galípolo assume a presidência do banco em janeiro de 2025 e terá mandato até o final de 2028.