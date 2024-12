Alta nos serviços em outubro ante setembro foi a maior para o mês desde 2020, mostra IBGE

O avanço de 1,1% no volume de serviços prestados em outubro ante setembro foi o melhor desempenho para esse período do ano desde 2020, quando houve uma expansão de 2,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2024 ante o mesmo período do ano anterior, os serviços cresceram 3,2%.