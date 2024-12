Senado aprova três indicações à diretoria do BC: Nilton David, Izabela Correa e Gilneu Vivan

Por 50 votos a três, e uma abstenção, Nilton David Schneider foi aprovado para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, cargo hoje ocupado pelo futuro presidente da instituição, Gabriel Galípolo.

O Senado aprovou nesta terça-feira, 10, três indicações para a diretoria do Banco Central, após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Os nomes foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Já Izabela Moreira Correa foi aprovada para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, por 48 votos a três, e nenhuma abstenção. Ela substitui Carolina de Assis Barros, cujo mandato se encerra em 31 de dezembro.

O cargo coordena atividades relacionadas à cidadania financeira no Brasil, o relacionamento com a imprensa e o atendimento ao cidadão e aos Poderes Públicos, além de atuar pela prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, entre outras ações.

Por fim, o Senado aprovou Gilneu Astolfi Vivan para a Diretoria de Regulação, responsável por assuntos relacionados à área de regulação prudencial e financeira.