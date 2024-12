Relator da regulamentação da reforma tributária inicia leitura do parecer na CCJ do Senado

O relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), iniciou a leitura do seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), após o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (União-AP), ter aberto a sessão por volta do meio-dia desta terça-feira, 10.

Segundo Alcolumbre, até o momento, foram apresentadas 2.029 emendas ao texto, e 30 ainda carecem de análise do relator.