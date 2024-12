Receita da indústria aérea deve superar US$ 1 trilhão pela primeira vez em 2025, afirma Iata

A receita global da indústria aérea deve superar a marca de US$ 1 trilhão pela primeira vez na história em 2025, projeta a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês). A entidade prevê uma receita global de US$ 1,007 trilhão no próximo ano, 4,4% maior do que em 2024. Para o diretor-geral da Iata, Willie Walsh, o ganho de receita é motivo de comemoração, mas a indústria possui um longo caminho pela frente em termos de lucratividade. "É preciso focar mais na margem do que no resultado de consolidado", avalia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Iata estima uma margem de lucro líquido de 3,6% em 2025 ante 3,3% em 2024. Já o lucro líquido previsto para 2025 é de US$ 36,6 bilhões crescimento próximo de 16% quando comparado a este ano.

O lucro líquido por passageiro, por sua vez, deve ficar em US$ 7. O número é inferior ao auge de US$ 7,9 em 2023, mas representa uma melhora em relação ao patamar de US$ 6,4 registrado em 2024. Custos Os custos do setor aéreo devem subir 4% em 2025 na comparação com 2024, somando US$ 940 bilhões, estima a Iata. Contudo, o menor preço do petróleo pode trazer alívio para as despesas e ser um dos principais impulsos positivos para o lucro em 2025, segundo a economista-chefe da Iata, Marie Owens.