Fluxo total em estradas pedagiadas sobe 0,7% em novembro ante outubro, diz ABCR

O resultado decorreu de uma expansão de 1,3% no fluxo de veículos leves, que mais que compensou a baixa de 2,8% no fluxo de pesados.

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil subiu 0,7% na passagem de outubro para novembro, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada.

"Esse resultado representa uma inversão da dinâmica observada no mês anterior, uma vez que o avanço foi impulsionado pelo desempenho dos veículos leves, em contraste com o fraco desempenho dos veículos pesados. O fluxo de veículos leves cresceu após três meses consecutivos de estagnação. Considerando um horizonte temporal desde o início deste ano, o indicador mostra certa acomodação na segunda metade de 2024", comentam os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Davi Gonçalves.

Xavier e Gonçalves ponderam que o recuo no fluxo de veículos pesados veio após um crescimento nos dois meses anteriores. "Apesar de se manter em níveis elevados, o segmento tem sido afetado por condições adversas, como as condições de crédito, que reduzem a demanda por transporte de cargas na indústria e no comércio varejista", afirmam. Eles chamam ainda atenção à menor produção agrícola, que contribui para a limitação do ritmo de expansão do fluxo de pesados.

Na comparação com novembro de 2023, houve expansão de 3,4% no fluxo total de veículos, com alta de 4,4% entre os leves e de 0,4% entre os pesados, segundo a ABCR.

Com esses resultados, o fluxo total cresce 2,5% no acumulado dos últimos 12 meses, com expansão tanto nos pesados (5,3%) quanto nos leves (1,6%).