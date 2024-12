Dólar cai com possibilidade de Câmara destravar pacote fiscal

O dólar opera em baixa na manhã desta terça-feira, 10,, refletindo expectativas de que a Câmara destrave a tramitação do pacote fiscal. Investidores olham também a alta de 0,39% do IPCA de novembro, acima da mediana das estimativas (0,36%), que não deve mudar a aposta de aumento de 0,75 pp da Selic entre economistas do mercado. Na curva de DI, prevalece a aposta em 1 pp, nesta véspera de anúncio da decisão do Copom.

Após reunião com o presidente Lula na noite de segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou a líderes que pode destravar a tramitação do pacote, mas que aguarda a confirmação de que o Executivo resolverá, de fato, a insatisfação do Parlamento em relação à execução das emendas.