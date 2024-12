CNPE: resolução define índice mínimo de 50% de conteúdo local para navios-tanque

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta terça-feira, 10, uma resolução que estabelece índices mínimos de conteúdo local para a construção de navios-tanque novos no Brasil. De acordo com o texto, haverá patamar mínimo global de 50%, incluindo não só os bens produzidos, como também serviços prestados no Brasil durante a execução do contrato de construção.

A resolução trata de embarcações utilizadas exclusivamente na cabotagem de petróleo e derivados. O porcentual de 50% em conteúdo local inclui serviços de engenharia, máquinas e equipamentos, além da construção e montagem das embarcações.