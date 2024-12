Bradesco abrirá sala VIP em Congonhas e reabrirá espaços em Guarulhos e Curitiba

O Bradesco vai abrir no próximo dia 21 uma sala VIP no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O espaço terá mais de 1.000 metros quadrados e uma passagem prioritária (fast pass) para os portões de embarque. De acordo com o banco, será a maior sala VIP doméstica do País.

O espaço poderá ser acessado por clientes do banco com cartões de crédito The Centurion Card, Visa Aeternum, The Platinum Card, Bradesco Principal e Elo Diners Club.