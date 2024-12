Pimco reduz exposição a título de longo prazo do governo dos EUA com piora do déficit

A gestora de recursos americana Pimco informou que tem reduzido as alocações em títulos do governo dos Estados Unidos com prazos mais longos por considerar os ativos relativamente menos atrativos, diante, em parte, da deterioração da dinâmica do déficit público americano.

Em relatório sobre perspectivas divulgado nesta segunda-feira, a gestora citou que espera que a curva de rendimentos do Tesouro dos EUA amplie a inclinação, alimentada em parte pela deterioração da dinâmica do déficit.