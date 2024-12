Petróleo fecha em alta, com promessas de incentivo pela China e incerteza no Oriente Médio

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, em meio a novas reviravoltas no Oriente Médio, com a queda do governo sírio, e após a China sinalizar fortes intenções de impulsionar o consumo, melhorar a eficiência dos investimentos e expandir a demanda dentro do país.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 1,74% (US$ 1,17), a US$ 68,37 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,43% (US$ 1,02), a US$ 72,14 o barril.