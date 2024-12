Oracle amplia lucro e receita abaixo do previsto e ação cai 5% no after hours

A Oracle ampliou as receitas e lucros em seu segundo trimestre fiscal devido à demanda contínua por inteligência artificial, mas o resultado ficou abaixo do esperado por analistas, pressionando as ações.

A provedor de software em nuvem obteve lucro de US$ 3,2 bilhões, ou US$ 1,10 por ação, nos três meses encerrados em 30 de novembro, em comparação com US$ 2,5 bilhões, ou US$ 0,89 por ação, no mesmo período do ano anterior. .