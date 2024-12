Lula assina decreto que exige programas de integridade a contratos acima de R$ 239 mi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira, 9, decreto que estabelece novas regras para empresas que participam de licitações com o governo federal. O decreto torna obrigatória a implementação de programas de integridade para contratos acima de R$ 239 milhões e traz como método de avaliação empresas com base em critérios de respeito aos direitos humanos, condições trabalhistas e preservação ambiental.

De acordo com o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinicius de Carvalho, as empresas terão até seis meses após a assinatura do contrato para comprovar a adoção de mecanismos de prevenção à corrupção.