Haddad participa de três reuniões no Planalto com Lula nesta segunda-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de três reuniões no Palácio do Planalto, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros ministros nesta segunda-feira, 9.

A primeira reunião, com horário marcado desde 9 horas, conta com a presença de vários ministros e deve retomar a discussão sobre a governança de empresas estatais, iniciada no fim de novembro. Além de Haddad, estarão os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Defesa, José Múcio; dos Transportes, Renan Filho; de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; da Educação, Camilo Santana; da Saúde, Nísia Trindade; o substituto do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; das Comunicações, Juscelino Filho; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; das Cidades, Jader Filho; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o Advogado-Geral da União, Jorge Messias; da Controladoria-Geral da União, Vinicius de Carvalho; e a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do MGI, Elisa Vieira Leonel.