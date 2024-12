Dólar volta a subir e renova pico histórico com desconforto fiscal

O dólar à vista ganhou força ao longo da tarde e, após instabilidade e troca de sinais, encerrou a sessão desta segunda-feira, 9, em alta moderada, renovando pico histórico nominal de fechamento. O avanço mais firme das taxas dos Treasuries e redução das perdas da moeda americana no exterior, aliada ao desconforto fiscal e inflacionário doméstico, levou à nova rodada depreciação do real.

Causou desconforto hoje à tarde a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) de reiterar pedido do governo para reconsiderar critério de liberação de emendas parlamentares. Deputados e senadores havia mostrado insatisfação com a decisão de Dino e ameaçaram travar a tramitação do pacote de gastos no Congresso. Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, Lula se reuniria hoje com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para tratar do tema.

Há receio de que o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo seja parcialmente desidratado durante a tramitação do Congresso, sobretudo após lideranças do PT terem sinalizado que pretendem alterar as medidas que tratam do acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

"A fragilidade na condução do ajuste fiscal aumenta a volatilidade e vem limitando o espaço para uma recuperação mais consistente do real, com o dólar mantendo-se acima de R$ 6,00", afirma o head de câmbio da B&T Câmbio, Diego Costa.

"Vimos um comportamento de queda do dólar pela manhã, relacionado a medidas do governo chinês que acabaram impulsionando os preços das commodities. Mas o clima de cautela acabou prevalecendo por conta da expectativa pela decisão do Copom nesta semana", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli.

A incerteza no campo fiscal contribui para a ampliação da desancoragem das expectativas de inflação, como revelado hoje Boletim Focus de hoje, e aumenta a expectativa de aperto monetário mais forte. Casas relevantes como Itaú, Santander, Citi e Warren esperam que o Comitê de Política Monetária do Banco Central acelere o ritmo de alta da taxa Selic neste ano.

Outro ponto é a perspectiva de dólar forte no mundo no segundo governo Donald Trump, cujas políticas, vistas como inflacionárias, podem limitar o espaço para corte de juros pelo Federal Reserve. Após a rodada de indicadores do mercado de trabalho na semana passada, investidores aguardam a divulgação na quarta-feira, 11, do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em novembro para reafirmar as apostas em relação à decisão do Fed neste mês.

O economista-chefe do Banco Fibra, Marco Maciel, afirma que o nível atual da taxa dos Treasuries de 2 anos deveria levar a uma valorização das divisa emergentes, com o dólar descendo para uma faixa de R$ 5,90. Ele pondera que a incerteza fiscal ainda assombra os ativos brasileiros, dado que o governo aparentemente superestimou a economia de despesas com o pacote anunciado pelo governo.

"A tendência de depreciação relativa do real para R$ 6,00 tende a prevalecer em dezembro e no início do primeiro trimestre de 2025, principalmente por conta do quadro fiscal doméstico", diz Maciel, para quem o dólar deve ir, em um primeiro momento, para R$ 6,10 e, em seguida, para a vizinhança de R$ 6,20 entre este mês e o fim do primeiro trimestre de 2025.