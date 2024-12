Déficit em C/C em 2024 passa de US$ 49,79 bi para US$ 50,50 bi, prevê Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit em conta corrente do Brasil em 2024 passou de US$ 49,79 bilhões para US$ 50,50 bilhões. Um mês antes, era de US$ 45,92 bilhões. A estimativa intermediária para 2025 passou de US$ 48,60 bilhões para US$ 49,30 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 47,00 bilhões.

Os números do Focus indicam que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado com folga pela entrada líquida de Investimento Direto no País (IDP). A mediana para 2024 passou de US$ 71,10 bilhões para US$ 71,05 bilhões, contra US$ 72,0 bilhões um mês antes. Para 2025, passou de US$ 73,25 bilhões para US$ 70,80 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 74,0 bilhões.