Braga diz ter esperança que Brasil possa ganhar regulamentação da tributária ainda este ano

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou nesta segunda-feira, 9, ter esperanças de que o Congresso Nacional aprove a regulamentação do novo sistema de impostos ainda neste ano. Braga informou que, na última sexta-feira, esteve com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e que, na manhã desta segunda, reuniu-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Numa conversa com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara, nós passamos ponto a ponto cada uma das modificações", disse Braga.