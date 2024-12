Bolsas de NY fecham em queda com ajuste de recordes recentes e tecnologia sob pressão

As bolsas de Nova York fecharam em queda, diante da piora no sentimento de risco em Wall Street e liquidação entre papéis de tecnologia, especialmente de fabricantes de semicondutores. A Nvidia esteve entre os ativos pressionados após a China. Na direção oposta, a Hershey disparou com notícia sobre interesse de compra pela Mondelez.

As bolsas iniciaram a semana devolvendo parte dos fortes ganhos que levaram o S&P 500 e Nasdaq a recorde de fechamento na sexta-feira, após o relatório de empregos dos EUA, o payroll, chancelar as apostas por corte de 25 pontos-base nos juros do Federal Reserve (Fed) no próximo dia 18.

As ações da Nvidia cederam 2,11% após relatos entre operadores de que a China abriu uma investigação para apurar se a empresa americana violou leis antitruste no país asiático. A Advanced Micro Devices caiu 5,57%, para US$ 131,67. A ação foi rebaixado de compra para neutro no BofA, que cortou o preço-alvo de US$ 180 para US$ 155. Os analistas disseram que a AMD enfrenta pressões competitivas de outras empresas dominantes de chips de IA, especificamente da Nvidia, juntamente com um declínio esperado na demanda por processadores para PC no primeiro semestre de 2025.

Ainda no setor de tecnologia, a Supermicro subiu 0,52% após a empresa conseguiu uma prorrogação da Nasdaq para apresentar seu último balanço até 25 de fevereiro de 2025.

A Tesla fechou em alta de 0,57%, após a montadora de veículos diluir os ganhos de 5% registrados mais cedo com elevação do preço-alvo pelo Deutsche Bank.