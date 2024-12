França terá de convencer Itália a segui-la se quiser barrar acordo Mercosul-UE

Claramente contrária ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, a França terá de angariar mais países do bloco a segui-la se quiser impedir que o tratado entre em vigor. Atualmente, além do barulho vindo do Palais de l'Élysée, fomentado principalmente pelos agricultores locais, também têm manifestado oposição ao pacto Áustria e Polônia e, de forma mais tímida, a Holanda. O grupo não é suficiente para barrar o processo. Apesar de algumas manifestações contra o acordo até aqui, ainda não está claro o lado que a Itália seguirá.

Após a conclusão com as equipes negociadoras, feita em Brasília, e a assinatura de um consenso pela Comissão Europeia e executivos do Mercosul, no Uruguai, a próxima etapa é a revisão jurídica e tradução do documento para a língua oficial de todos os países envolvidos. Depois disso, é preciso passar pelo Conselho e o Parlamento Europeu e, ainda antes de entrar em vigor, obter a ratificação dos parlamentos nacionais europeus e dos países do Mercosul.