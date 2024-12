Fontes: Itaú detectou suposto conflito de interesse de Broedel após executivo deixar o banco

Broedel saiu do Itaú em julho, rumo a um cargo na direção do Grupo Santander, na Espanha. A saída foi "repentina", de acordo com fontes, e pouco depois, a diretoria do banco tomou conhecimento de que mesmo atuando como diretor financeiro, ele teria emitido pareceres contábeis a outras empresas.

O Itaú Unibanco detectou a suposta atuação em conflito de interesses de seu ex-diretor financeiro Alexsandro Broedel após o executivo deixar o banco, segundo apurou o Broadcast com fontes que pediram anonimato, devido ao sigilo das investigações. O procedimento revelou, ainda de acordo com as informações, que ele teria omitido do banco o fato de ter uma sociedade com o professor de contabilidade Eliseu Martins, cujos serviços ele autorizou o Itaú a contratar.

A partir dessa informação, houve uma investigação interna, através da qual o Itaú detectou que Broedel era sócio de Eliseu Martins em uma empresa. Essa empresa teria recebido transferências de outra, contratada pelo banco e da qual Martins é sócio com um de seus filhos, em valores compatíveis com os pagos pelo Itaú pelos serviços cuja contratação fora autorizada por Broedel entre os anos de 2019 e 2024.

A governança interna do banco submete todos os executivos a um questionário anual que, entre outros pontos, pergunta se eles mantêm sociedades com fornecedores da instituição. Caso tenham, as regras do Itaú determinam que os executivos não podem decidir sobre o relacionamento do banco com seus sócios.

Ainda de acordo com fontes, a estrutura interna determina que a contratação de fornecedores passe por uma área de compras centralizada, que faz processos de concorrência no mercado. As exceções são serviços "personalíssimos", como a contratação de pareceristas específicos. Este é o caso de Martins, professor de Universidade de São Paulo (USP) e considerado um dos maiores especialistas em contabilidade do País.

Martins deixou o quadro de fornecedores do banco após a investigação. O Broadcast apurou que o banco informou em outubro ao Banco Central sobre os fatos, bem como à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Caso os dois órgãos investiguem o caso e considerem os envolvidos culpados, eles ficarão inabilitados para exercer funções em empresas reguladas pelos dois órgãos.