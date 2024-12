Susep autoriza Andrina, ligada ao IRB, a emitir letras de risco de seguros

A Andrina é uma sociedade seguradora de propósito específico (SSPE), e é a primeira a receber autorização para emitir as LRSs. Através deste instrumento, investidores farão aportes em carteiras de seguradoras e assumirão o risco ou o retorno das atividade de seguros ou resseguros.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) autorizou a Andrina, entidade controlada pelo IRB Re, a emitir as chamadas letras de risco de seguros (LRSs), títulos regulamentados neste ano, e que servirão para financiar carteiras de apólices de seguradoras e resseguradoras.

O instrumento é visto como uma alternativa de financiamento ao mercado de seguros, que hoje conta com recursos obtidos através da venda das apólices para se financiar. O objetivo é aumentar a capacidade do mercado de assumir riscos, em especial diante do aumento da frequência de sinistros ligados a fenômenos climáticos.