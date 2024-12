STF retira de pauta recurso do governo contra encerramento de apuração sobre Campos Neto

O Supremo Tribunal Federal (STF) retirou da pauta o recurso da Advocacia Geral da União (AGU) que busca a liberação do processo sobre a offshore do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP). Na última quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, relator do caso, liberou o recurso para julgamento da Segunda Turma.

A análise havia sido pautada para a sessão virtual que começa na semana que vem. Não foi definida uma nova data.