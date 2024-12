Presidente do Uruguai reitera interesse do Mercosul em firmar acordo comercial com a UE

O presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, reiterou na manhã desta sexta-feira, 6, o interesse do Mercosul em firmar o acordo comercial com a União Europeia. "Um acordo político não é uma solução, não existem soluções mágicas. É uma oportunidade e cabe a cada um de nós determinar a velocidade que podemos dar a esse acordo", disse.

As declarações foram feitas em pronunciamento à imprensa ao lado de outros chefes de Estado do Mercosul.