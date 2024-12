Participação do Panamá no Mercosul vai permitir fortalecer relações, diz presidente

A participação do Panamá no Mercosul vai permitir que o país fortaleça as relações com nações vizinhas e de outros continentes, segundo o presidente panamenho, José Raúl Mulino. O Panamá passou a integrar, nesta sexta-feira, 6, o bloco econômico como Estado associado. "A nossa participação no Mercosul vai permitir o intercâmbio dentro da região e o acesso a mercados internacionais através do Canal do Panamá", afirmou Mulino, durante a rodada de pronunciamentos presidenciais após o anúncio do acordo nesta sexta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente Luiz Inácio Lula da Silvia deu boas-vindas ao Panamá durante seu discurso no evento. "Hoje lançamos as bases para a futura liberalização comercial com o Panamá, por onde passam 6% do comércio mundial", afirmou o líder brasileiro.