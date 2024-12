IGP-DI: desaceleração reflete queda na tarifa de eletricidade e freio de commodities agrícolas

A desaceleração do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), que subiu 1,18% em novembro, ante 1,54% em outubro, está ligada principalmente à redução no preço da tarifa de energia ao consumidor final e uma alta mais leve nos preços das commodities agrícolas, informou em nota o economista do FGV IBRE, Matheus Dias.

"O IPA registrou alta menos intensa em relação a outubro, sendo influenciado pela desaceleração das commodities agrícolas. Pelo lado do consumidor, a queda observada foi impactada pela tarifa de eletricidade residencial, que teve a adoção da bandeira tarifária amarela", disse Dias no documento que acompanha a divulgação do IGP-DI.